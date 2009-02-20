Необходимо создать шаблон под CMS Datalife Engine (дизайн, верстка, js эффекты). Работать будет только с тем, кого устроит цена – 80$ и при наличии в портфолио нормальных вебдванольных дизайнов (пример, эта студия – _ttp://0-day.info/portfolio.php) Жду предложений.