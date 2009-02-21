Дизайн сайта хомсваппинга

Необходимо разработать нехитрый дизайн для украинского отделения компании http://www.socomec.com Нужно чтоб цвета были теже. строгий дизайн. Строгий но симпотичный! Бюджет до 50-60 у.е.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн в стиле американского веб2.0 .
Заказчик из-за бугра.
Ниже описание нужного дизайна:
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Design Inspiration
Hand drawn sketches
Polka dots
Thorntons chocolate box
Paisley
Nautical
Rustic
Tongue and groove panelling - cottage feel
Ibiza - finca
Old travel/Passport Stamps
Old maps
Old Books
Compass
Postcards
Colour Scheme -
Aqua/Turquoise with Gold
Fonts
Bickley Script
Eye Catching
Roundy Regular
Wiesbadn Swing Roman
Websites I like...
www.13creative.com - homepage - colour, design
www.cocoribbon.com - homepage - colour, design, logo
www.dailycandy.com - website in general and sketches
www.spadewerk.com - homepage - font, layout
www.suejeanrim.com - for sketches
www.hicksdesign.co.uk - homepage - fun
I love nearly all the sites on
here...http://www.blog.spoongraphics.co.uk/articles/25-modest-websites-with-a-muted-colour-scheme
I love all the graphics on
here...http://www.blog.spoongraphics.co.uk/articles/32-more-amazing-and-inspiring-pieces-of-graphic-artwork
Some queries I have...
The website must be designed and built to a high standard allowing
easy maintenance and integration from other parties e.g.
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Цена+ срок + ПРИМЕРЫ ВАШИХ РАБОТ В НУЖНОМ СТИЛЕ - без этого даже не смотрю.
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