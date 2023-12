Дизайн сайта хомсваппинга

Нужен дизайн в стиле американского веб2.0 .

Заказчик из-за бугра.

Ниже описание нужного дизайна:

Design Inspiration

Hand drawn sketches

Polka dots

Thorntons chocolate box

Paisley

Nautical

Rustic

Tongue and groove panelling - cottage feel

Ibiza - finca

Old travel/Passport Stamps

Old maps

Old Books

Compass

Postcards

Colour Scheme -

Aqua/Turquoise with Gold

Fonts

Bickley Script

Eye Catching

Roundy Regular

Wiesbadn Swing Roman

Websites I like...

www.13creative.com - homepage - colour, design

www.cocoribbon.com - homepage - colour, design, logo

www.dailycandy.com - website in general and sketches

www.spadewerk.com - homepage - font, layout

www.suejeanrim.com - for sketches

www.hicksdesign.co.uk - homepage - fun

I love nearly all the sites on

here...http://www.blog.spoongraphics.co.uk/articles/25-modest-websites-with-a-muted-colour-scheme

I love all the graphics on

here...http://www.blog.spoongraphics.co.uk/articles/32-more-amazing-and-inspiring-pieces-of-graphic-artwork

Some queries I have...

The website must be designed and built to a high standard allowing

easy maintenance and integration from other parties e.g.

Цена+ срок + ПРИМЕРЫ ВАШИХ РАБОТ В НУЖНОМ СТИЛЕ - без этого даже не смотрю.