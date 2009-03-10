Нужен дизайн сайта и его верстка на готовом движке

Дизайн сайтовЗавершен45 заявок455 просмотров
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Нужен дизайн сайта (интернет магазина экологиччески чистых товаров (игрушки из дерева, натуральная косметика и тд)) и его верстка на готовом движке. Движок уже есть свой. Smarty Пишите Ваши цены сроки партфолио

Дизайн сайта
15 лет назад
nikST
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
mc-cash
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
56 отзывов(-4)
15 лет назад
$250
7 дней
Приятно общаться, все по срокам. Отличная работа
Приятный во всех отношениях заказчик. Грамотное ТЗ, своевременная оплата. рекомендую, но лучше сам буду работать дальше с Николаем.