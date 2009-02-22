Дизайн сайта + верстка под virtueamart, настройка настройка под скрипт virtuamrt по техзаданию. Работу нужно выполнить качественно кроссбраузерно IE FIREFOX OPERA ТЗ в приложении Flash + верстка + нарезка под VIRTUEMART и настройка!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать шаблон сайта BDSM (БДСМ)
- Черные тона
Оплата на WebMoney 25 WMZ
Связь ICQ: 740962
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