Шаблон сайта BDSM

$25
Дизайн сайтовЗавершен5 заявок241 просмотр
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Необходимо создать шаблон сайта BDSM (БДСМ)

- Черные тона

Оплата на WebMoney 25 WMZ

Связь ICQ: 740962

15 лет назад
SplashWeb
Роман 
32 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
fil_z
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$25
2 дня
Хочу выразить большую благодарность Евгению за то, что он выполнил работу в максимально кратчайший срок! Огромное спасибо!!! Рекомендую!
Отличный заказчик. Четко сформулировал задачу, а это уже 50% успеха. С оплатой так же проблем небыло! Рекомендую всем и с радостью буду еще сотрудничать!