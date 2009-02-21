Дизайн сайта + верстка под virtueamart, настройка

$400
Дизайн сайтовЗакрыт24 заявки389 просмотров
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Дизайн сайта + верстка под virtueamart, настройка

настройка под скрипт virtuamrt по техзаданию.

Работу нужно выполнить качественно кроссбраузерно IE FIREFOX OPERA

ТЗ в приложении

Flash + верстка + нарезка под VIRTUEMART и настройка!

Дизайн сайта
15 лет назад
gogison
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
21 отзыв