Фото шапку для сайта

Дизайн сайтовЗавершен9 заявок216 просмотров
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15 лет назад
rusdimon20
Гость 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
SS-design
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Очень приятный в общении и дружелюбный человек, сделал проект за час без проблем, советую всем принимать предложения от этого человека, долго нераздумывая.
Классный заказчик, чётко поставил задачу, что очень облегчило мне труд, приятный в общении, оплатил вовремя. Моя оценка 10 баллов! Рекомендую.