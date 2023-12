Фото шапку для сайта

Нужен дизайн в стиле американского веб2.0 . Заказчик из-за бугра. Ниже описание нужного дизайна: ------------------------------------------------------------------------------------ Design Inspiration Hand drawn sketches Polka dots Thorntons chocolate box Paisley Nautical Rustic Tongue and groove panelling - cottage feel Ibiza - finca Old travel/Passport Stamps Old maps Old Books Compass Postcards Colour Scheme - Aqua/Turquoise with Gold Fonts Bickley ...