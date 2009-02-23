Подгонка гостевой книги под дизайн сайта

$5
Дизайн сайтовЗавершен2 заявки119 просмотров
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Нужно подогнать Гостевую книгу под дизайн сайта, т.е. встроить в дизайн сайта

Страница гостевой книги подправить дизайн на странице http://media-supermarket.biz/gb/

Дизайн сайта
15 лет назад
zzll
Илья 
48 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Cyrpheus
Денис 
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$8
1 день
Задание сделано быстро. Качественная работа. Рекомендую!
Замечательный заказчик, побольше бы таких. В точности распределил поставленные задачи. Советую в дальнейшем с ним работать.
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