Требуется дизайн сайтов

Дизайн сайта + верстка под virtueamart, настройка настройка под скрипт virtuamrt по техзаданию. Работу нужно выполнить качественно кроссбраузерно IE FIREFOX OPERA ТЗ в приложении Flash + верстка + нарезка под VIRTUEMART и настройка!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется дизайн для различных англоязычных сайтов. Работа не постоянная, удаленная. Оплата договорная, попроектно. В дальнейшем возможна постоянная работа.
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