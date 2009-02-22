Не хватает шапки к сайту

# 1 — $

Дизайн был нарисован и утвержден.

ПРиступили к верстке, но оказалось, что шапка сайта чересчур велика, на весь экран. А дизайнер, который делал дизайн потерялся.

Я уже выставлял эту просьбу, но к сожалению никто не смог нарисовать нормальную шапку.

Концепция есть и все элементы, нужно только шапку сделать высотой в 200-230 пикселей, чтобы она понравилась директору.

Вот макет готовый в ПСД

http://depositfiles.com/files/mvwsy2fd9

http://ifolder.ru/10697294

Вот, что у меня получилось сделать но неудачно.

http://depositfiles.com/files/64pslhvva

http://ifolder.ru/10697338

В приложении шапки, которые предлагали фрилансеры, но их не приняли:

Проект горит, очень срочно!

Последний вариант, который в приложении сказали, что подходит больше всего

Если подойдет, то расплачусь, отзывы и т.д.

Можно в принципе с изображениями что нибудь делать, убирать. Главное, чтобы элементы, кнопки и текст были те же, и стиль соответствовал сайту. А высота была 200 230 пикселей. И еще пункты меню нужно сократить до следующих названий: Претензионные кондиционеры, ИБП, Электропитающие УПТ, ДГУ, (системы промышленного нагрева убрать). ИБП и ДГУ можно не сокращать, если они поместяться в одну строчку.

и слоган вот правильный "Казахстан – наш ДОМ, и мы делаем его современным и сильным, внедряя надежные и передовые мировые технологии." Генеральный директор Сауле Кадырбаева