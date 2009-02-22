Нужен сайт - от дизайна до отладки движка

Дизайн сайта + верстка под virtueamart, настройка настройка под скрипт virtuamrt по техзаданию. Работу нужно выполнить качественно кроссбраузерно IE FIREFOX OPERA ТЗ в приложении Flash + верстка + нарезка под VIRTUEMART и настройка!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт http://kaysen.net.
Нужен его полный редизайн и насаживание на функциональный движок.
ТЗ с описанием задач прилагаю в файле.
По оплате можно разделить дизайн с версткой и работу с движком. Пишите за какую цену готовы сделать первое и второе + сроки.
Важно - движок должен быть полнофункциональным, полноценным для русскоязычного сайта, гибким для настроек с возможностью создания или внедрения доп. модулей. Можно платный (умеренно). Пишите, на каком движке хотите делать и почему именно на нем
После создания наверняка нужно будет дорисовывать какие-то мелкие детали, которых сразу не придумаешь.
Это в качестве доп работы на будущее.
Если пришлете набросок дизайна - это повысит возможность сотрудничества именно с вами.
появляются вопросы при чтении ТЗ - шлите мне, я буду пополнять описание в правках к тендеру.
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