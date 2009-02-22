Нужен сайт - от дизайна до отладки движка

Есть сайт http://kaysen.net.

Нужен его полный редизайн и насаживание на функциональный движок.

ТЗ с описанием задач прилагаю в файле.

По оплате можно разделить дизайн с версткой и работу с движком. Пишите за какую цену готовы сделать первое и второе + сроки.

Важно - движок должен быть полнофункциональным, полноценным для русскоязычного сайта, гибким для настроек с возможностью создания или внедрения доп. модулей. Можно платный (умеренно). Пишите, на каком движке хотите делать и почему именно на нем

После создания наверняка нужно будет дорисовывать какие-то мелкие детали, которых сразу не придумаешь.

Это в качестве доп работы на будущее.

Если пришлете набросок дизайна - это повысит возможность сотрудничества именно с вами.

появляются вопросы при чтении ТЗ - шлите мне, я буду пополнять описание в правках к тендеру.