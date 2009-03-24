Нужен качественный дизайн для сайта

$150
Дизайн сайтовЗавершен79 заявок694 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени суток. Нуждаюсь в дизайне...

Сразу хочу указать, что в связи с нарастающим потоком заказов на создание сайтов нуждаюсь в дизайнере для долговременного партнёрства и данный проект может стать стартовым для нашего плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества, но это всё потом... А сейчас:

Нужен дизайн для сайта, примерную стилистику покажу...

Остальные детали проекта вышлю при личном обсуждении с кандидатами.

О сроках: через 3-4 дня хочу видеть первый (если всё понравится и последний) вариант главной страницы.

О деньгах: бюджет 150 долларов (вебмани)

О требованиях к исполнителю: Нужен талантливый дизайнер, адекватный и ответственный человек в одном флаконе. Не пропадающий. Готовый работать на результат т.е до полного удовлетворения заказчика. Очень желательна возможность контактировать по скайпу.

Прошу всех могущих и желающих отписываться здесь (в личку, асю и на почту не писать).Лиц без достойного портфолио и рекомендаций прошу не беспокоить.

15 лет назад
Madeconomist
37 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
anniks
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$150
1 день
Остался доволен работой Анны, талантливый и ответственный дизайнер, обязательно буду обращаться ещё.Рекомендую!
Отличный работодатель - четкие ТЗ и своевременная оплата! Надеюсь на продолжение сотрудничества.
  • Похожие заказы

  • Дизайна для проекта аналогичного gameduell.com

    Требуется дизайна для проекта аналогичного www.gameduell.com Дизайн должен быть аналогичным http://games.rambler.ru/ то есть не громоздким, характерным для социальных сетей. Примерное расположение элементов страницы во вложении, необходимо три-четыре наброска главной страницы после выбора и утверждения варианта - ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сделать оформление

    Требуется оформить компонент Autobb REV под управление joomla 1.0.25. Объект: abto02.ru. Требуется оформить под стиль портала . Сроки и цены указывайте здесь пожалуйста господа фрилансеры.

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Шаблон для adult сайта (для DLE)

    $25

    Нужен готовый шаблон для adult сайта под движек DLE. Что нужно: 1) разработка дизайна и передача его в формате *.tpl,*.css или .psd 2) подгон дизайна под DLE 7.5 3) цветовая гамма: красный / оранжевый / черно-серый 4) обязательное присутствие ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Требуется дизайн сайтов

    Требуется дизайн для различных англоязычных сайтов. Работа не постоянная, удаленная. Оплата договорная, попроектно. В дальнейшем возможна постоянная работа.

    Дизайн сайтов114 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Не хватает шапки к сайту

    Дизайн был нарисован и утвержден. ПРиступили к верстке, но оказалось, что шапка сайта чересчур велика, на весь экран. А дизайнер, который делал дизайн потерялся. Я уже выставлял эту просьбу, но к сожалению никто не смог нарисовать нормальную ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен сайт - от дизайна до отладки движка

    Есть сайт http://kaysen.net. Нужен его полный редизайн и насаживание на функциональный движок. ТЗ с описанием задач прилагаю в файле. По оплате можно разделить дизайн с версткой и работу с движком. Пишите за какую цену готовы сделать первое ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад