Нужен качественный дизайн для сайта

Есть подробное Т.З. Ищется хороший дизайнер и верстальщик под джумлу. В условиях "крысиса" хочется уложиться в минимальную сумму. Присылайте портфолио, свяжусь по асе, вышлю Т.З.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток. Нуждаюсь в дизайне...
Сразу хочу указать, что в связи с нарастающим потоком заказов на создание сайтов нуждаюсь в дизайнере для долговременного партнёрства и данный проект может стать стартовым для нашего плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества, но это всё потом... А сейчас:
Нужен дизайн для сайта, примерную стилистику покажу...
Остальные детали проекта вышлю при личном обсуждении с кандидатами.
О сроках: через 3-4 дня хочу видеть первый (если всё понравится и последний) вариант главной страницы.
О деньгах: бюджет 150 долларов (вебмани)
О требованиях к исполнителю: Нужен талантливый дизайнер, адекватный и ответственный человек в одном флаконе. Не пропадающий. Готовый работать на результат т.е до полного удовлетворения заказчика. Очень желательна возможность контактировать по скайпу.
Прошу всех могущих и желающих отписываться здесь (в личку, асю и на почту не писать).Лиц без достойного портфолио и рекомендаций прошу не беспокоить.
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