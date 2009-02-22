Нужен дизайн авто сайта +верстка макета под джумлу

Дизайн был нарисован и утвержден. ПРиступили к верстке, но оказалось, что шапка сайта чересчур велика, на весь экран. А дизайнер, который делал дизайн потерялся. Я уже выставлял эту просьбу, но к сожалению никто не смог нарисовать нормальную ...