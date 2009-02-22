Нужен дизайн авто сайта +верстка макета под джумлу

$100
Дизайн сайтовЗакрыт15 заявок242 просмотра
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Есть подробное Т.З.

Ищется хороший дизайнер и верстальщик под джумлу.

В условиях "крысиса" хочется уложиться в минимальную сумму. Присылайте портфолио, свяжусь по асе, вышлю Т.З.

15 лет назад
polportal
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
vanvany4
Иван 
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$100
4 дня
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