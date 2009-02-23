Дизайн движка w-script

Здраствуйте, нужно сделать баскетбольный дизайн сайта. Кто сможет, и сколько ето будет стоить???
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн который стоит у cms w-script по умолчанию. Дизай нужен в html на дивах.
Либо подобный.
Скриншот дизайна http://s48.radikal.ru/i122/0902/c5/f06432c164d6.jpg
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