Дизайн движка w-script

Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка135 просмотров
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Нужен дизайн который стоит у cms w-script по умолчанию. Дизай нужен в html на дивах.

Либо подобный.

Скриншот дизайна http://s48.radikal.ru/i122/0902/c5/f06432c164d6.jpg

15 лет назад
dr-Nemo
Вадим 
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
25 отзывов(-1)
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