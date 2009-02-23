Дизайн и верстка SLAED CMS

Здраствуйте, нужно сделать баскетбольный дизайн сайта. Кто сможет, и сколько ето будет стоить???
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать шаблон + версту под двиг SLAED CMS 4.3
Тематика партнерская программа. Дизайн легкий светлый.
Сроки 2-3 дня. 50% оплаты после показа утверждения макета.
Остальные 50% после показа сверстанного шаблона или после получения.
Для связи
ася 608380
скайп bonus-file
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