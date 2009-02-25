Поправить файл стилей на джумле

ТЗ для дизайнера: Дизайн должен быть легкий, приближенным к WEB2.0. не нужно особых изысков, все должно быть выглядеть приятно и легко. Цветовая гамма в "легких" тонах. Подумать о расположении блоков, возможно вы найдете более приемлемые для дизайна варианты. ...