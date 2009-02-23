Создание макета сайта

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ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, ЭТО КОНКУРС!!!

Необходимо сделать дизайн сайта.

Задание находится по адресу http://auction.fastnet-trz.ru/design.rar.

Предоплата делается после принятия макета главной страницы, на который дается 3 дня (на все задание 10 дней).

Если останутся вопросы - стучать строго 464478402.

P.S: Не нужно ничего писать в личку, все вопросы обсуждаются в icq (никого не заставляю – если нет желания там общаться) и предложения – тоже.

Спасибо за внимание.