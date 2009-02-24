Шаблоны для joomla

Нужно создать шаблон для Shop-Script . тематика недвижемость...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Идея такая, сайты
перевести на joomla 1.5 и выше + модуль virtuemart, для этого нужно создать шаблоны (скопировав существующий дизайн сайта или улучшить) и ,самое главное, встретиться со мной в Москве и научить меня как эти самые шаблоны делаются
цена договорная, предложения рассматриваются все
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