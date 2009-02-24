Требуется сделать дизайн для сайта с тестами.

Проект будет похож на taketest.ru и bitest.net

Смысл тот же, но чтобы всё по-другому и симпатично :)

Бюджет небольшой, проект несложный.

Гений дизайнерской мысли от вас не требуется.

Приятный, не режущий глаз дизайн.