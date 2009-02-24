Добрый день. Есть логотип компании: http://kiwi-kiwi.ru/kiwi-kiwi.png Под него нужно сделать сайт под ключ. Фирма будет заниматься продвижением сайтов. Ну и попутно их созданием. Поэтому вполне возможно, что лучшему фрилансеру будут и далее заказы. Бюджет 2000 рублей. Конкурс проходит на макет, однако у ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать дизайн для сайта с тестами.
Проект будет похож на taketest.ru и bitest.net
Смысл тот же, но чтобы всё по-другому и симпатично :)
Бюджет небольшой, проект несложный.
Гений дизайнерской мысли от вас не требуется.
Приятный, не режущий глаз дизайн.
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