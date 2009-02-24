Шапка для сайта

Добрый день. Есть логотип компании: http://kiwi-kiwi.ru/kiwi-kiwi.png Под него нужно сделать сайт под ключ. Фирма будет заниматься продвижением сайтов. Ну и попутно их созданием. Поэтому вполне возможно, что лучшему фрилансеру будут и далее заказы. Бюджет 2000 рублей. Конкурс проходит на макет, однако у ...