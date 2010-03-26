Необходимо наполнить спортивный форум уникальными постами. Начальное количество постов в день - 30. Количество знаков в 1 посте - 300. Оплата 3р - пост.
Скопировать с одного ресурса на другой (dle cms)
Необходимо скопировать по 30-40 новостей с одного ресурса на другой.
На первом ресурсе вам нужно:
1. Открыть новость и сохранить превьюшку новости и основной скриншот к ней.
2. На втором ресурсе (в админке), при добавлении новости:
- дату не трогаете, оставляете как есть;
- копируете заголовок новости;
- копируете короткий обзор и вставляете превьюшку к новости;
- копируете остальную часть новости;
- вставляете ссылку на скачивание
при этом, скачивать/закачивать ничего не нужно.
- жмете опубликовать новость.
Работа не сложная, необходим простой копипаст и знание Dle cms.
На копирование 1 новости уходит 4-5 минут.
Цена копи-паста за 1 новость 2 рубля. Срок выполнения 1-2 дня.
Сейчас есть 5 сайтов для наполнения.
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