Скопировать с одного ресурса на другой (dle cms)

Необходимо скопировать по 30-40 новостей с одного ресурса на другой.

На первом ресурсе вам нужно:

1. Открыть новость и сохранить превьюшку новости и основной скриншот к ней.

2. На втором ресурсе (в админке), при добавлении новости:

- дату не трогаете, оставляете как есть;

- копируете заголовок новости;

- копируете короткий обзор и вставляете превьюшку к новости;

- копируете остальную часть новости;

- вставляете ссылку на скачивание

при этом, скачивать/закачивать ничего не нужно.

- жмете опубликовать новость.

Работа не сложная, необходим простой копипаст и знание Dle cms.

На копирование 1 новости уходит 4-5 минут.

Цена копи-паста за 1 новость 2 рубля. Срок выполнения 1-2 дня.

Сейчас есть 5 сайтов для наполнения.