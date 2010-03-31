Наполнить сайт товарами

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Завершен11 заявок464 просмотра

Radiomarket.odessa.ua

Необходимо наполнить сайт товарами

от Вас выполненые работы с аналогичным контентом после этого предоставлю вход в админку

необходимый темп наполнения-не менее 500 позиций в неделю

15 лет назад
RR-OD
51 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранные исполнители

Scolzyashii
Евгений 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$80
7 дней
kapelkuha
Наталья 
33 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$44
30 дней
Спасибо Наталье! хорошо справляется...делает всё оперативно и качественно.
Yuda
41 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов
15 лет назад
$75
7 дней

Заявки фрилансеров

Scolzyashii
Евгений 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
kapelkuha
Наталья 
33 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
Yuda
41 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов
15 лет назад