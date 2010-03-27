Наполнение эзотерического форума

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт12 заявок293 просмотра

Требуется несколько постеров на форум http://indigo.nazarov.info/forum

Требуется хорошее знание тематики. Прошу, тех кто не знает, что такое Эзотерика и дети Индиго не подавать заявки, потому-что нужны увлеченные люди.

Оплачиваемый испытательный срок, долгое сотрудничество.

15 лет назад
lyunya
40 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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