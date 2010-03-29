Требуется несколько постеров на форум http://indigo.nazarov.info/forum Требуется хорошее знание тематики. Прошу, тех кто не знает, что такое Эзотерика и дети Индиго не подавать заявки, потому-что нужны увлеченные люди. Оплачиваемый испытательный срок, долгое сотрудничество.
Рерайт
Срочно нужен рерайтер. нужно 10к знаков сегодня написать
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт15 лет назад
- $30
Требуется наполнение блога о хостинге соответствующим контентом. Копирайт / рерайт - разницы особо нет. Основной уклон на техническую сторону вопроса, так же - особенности CMS, простейшие приемы программирования и так далее. Блог на ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $5
Есть текстовые файлы. Из них нужно выбрать определенные числа и перенести в таблицы. Потом просуммировать числа. Работа не сложная, но нудная.Завершен15 лет назад
Сделать подборку статей из интернета по теме интерьер гостиниц, отелей и т.д. Портал где будут они размещены, посвящен отдыху, туризму, путешествиям. Поэтому желательно, чтобы интерьер проходил как тема вспомогательная к отдыху ...Завершен15 лет назад
Radiomarket.odessa.ua Необходимо наполнить сайт товарами от Вас выполненые работы с аналогичным контентом после этого предоставлю вход в админку необходимый темп наполнения-не менее 500 позиций в неделюНаполнение сайтов3 исполнителяЗавершен15 лет назад
- $50
Требуется подобрать 10 портретных фотографий (5 мужских и 5 женских) анфас по типу как фото на паспорт, но с запасом для кадрирования. Требования к фотографиям: 1. Однородный светлый фон. 2. Высокое ...Закрыт15 лет назад
- $10
Необходимо скопировать по 30-40 новостей с одного ресурса на другой. На первом ресурсе вам нужно: 1. Открыть новость и сохранить превьюшку новости и основной скриншот к ней. ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо наполнить спортивный форум уникальными постами. Начальное количество постов в день - 30. Количество знаков в 1 посте - 300. Оплата 3р - пост.Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт15 лет назад
Тематика сайта Курсы (обучение) сайт разбит на города и в каждом городе имеется список специальностей. Нужно наполнить сайт с курсами (Copypaste) Нужно добавить 100 курсов. В дальнейшем возможно и ...Закрыт15 лет назад
- $50
Нужно копипастом перенсти старую информацию сайта на новый. Предоставлю админку для публикации. Материал нужно забрать от сюда: salon4u . ru со всех разделов кроме галереи. Сделать нужно как можно быстрее!Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт15 лет назад