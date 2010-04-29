Наполнение контентом раздела сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен5 заявок267 просмотров

Необходимо наполнить раздел "Сказки" на сайте: www.child-book.ru картинками и текстами. Сам сайт без движка, код надо редактировать вручную. Меню сайта всплывающее, лучше просматривать в браузере Opera. Тексты надо будет брать с определенного сайта, который я дам. Картинки брать с интернета. Более подробно расскажу лично.

15 лет назад
kat483
Катя 
42 года
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

EndlessCircle
Влад 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$49
7 дней
Очень быстро и точно выполняет все задания. С полуслова понимает, чего хочет заказчик. Очень быстро работает. Порядочный и хороший человек. Так что советую всем!
Очень приятный в работе и общении человек, даёт простор для творчества и реализации идей. Настоятельно рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

EndlessCircle
Влад 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад

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