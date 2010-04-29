Наполнение контентом раздела сайта

Необходимо наполнить раздел "Сказки" на сайте: www.child-book.ru картинками и текстами. Сам сайт без движка, код надо редактировать вручную. Меню сайта всплывающее, лучше просматривать в браузере Opera. Тексты надо будет брать с определенного сайта, который я дам. Картинки брать с интернета. Более подробно расскажу лично.