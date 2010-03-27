Рассылка комерческих предложений

Добрый день!

Нужна грамотная рассылка коммерческих предложений.

База адресов есть 1500 почтовых ящиков

Коммерческое предложение тоже есть.

В шапки у ком пред картинка точнее ссылка на картинку. Очень важно чтобы она отображалась.

базу адресов и ком пред в html предоставлю!