Рассылка комерческих предложений

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок158 просмотров

Добрый день!

Нужна грамотная рассылка коммерческих предложений.

База адресов есть 1500 почтовых ящиков

Коммерческое предложение тоже есть.

В шапки у ком пред картинка точнее ссылка на картинку. Очень важно чтобы она отображалась.

базу адресов и ком пред в html предоставлю!

HTML
15 лет назад
Reider
Иван 
34 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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