Контент менеджмент, Битрикс

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Завершен16 заявок397 просмотров

Требуется контент менеджер с опытом работы в Битрикс

15 лет назад
1VIZITKA
Дмитрий 
51 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

freelab
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$120
3 дня
Александр, исполнитель с высоким потенциалом. Умеет находить неординарные решения для реализации проектов, и это ему отлично удается. Всё выполнено качественно и в сжатые сроки. Рекомендую.
Доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

freelab
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад

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