Требуется контент менеджер с опытом работы в Битрикс
Сопоставить артикли продавца реальным артиклям
Имеется список продуктов магазина. Данный список содержит следующие поля:
1. Артикль магазина
2. Краткое описание проудкта
3. Тип продукта
4. Производитель продукта
Необходимо провести сопоставление данных продуктов реальным продуктам – и для каждого продука получить реальный артикль производителя.
Во вложении – методика поиска артиклей и примеры. Так же во вложении – файл со 100 продуктами – тестовыми. Прежде чем давать согласие на проект – пожалуйста – ознакомьтесь с методикой и посмотрите файл с тестовыми продуктами.
Прежде чем начнём работу с вами – вам нужно будет скачать тестовый файл и сделать продукты из него.
После проверки – высылаем вам ошибки и решение – работаем ли с вами в дальнейшем.
Цена за продукт 2 рубля.
Критерии оценки:
Если более 95 процентов тестового файла – сделанны верно – вы нам подходите – будем сотрудничать. Если менее 85 процентов – однозначно нет. В промежутке от 85 до 95 – разговариваем.
По дальнейшей работе.
Оплата за продукты, сделанные правильно. Если продукт сделан не верно – вычитаем 3 рубля – 2 рубля – стоимость продукта – 1 рубль – стоимость проверки.
Будем рады сотрудничеству.
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