Требуется контент менеджер с опытом работы в Битрикс
Рассылка объявлений на электронные доски
Напишите пожалуйста сколько будет стоить отправка объявления на электронные доски объявлений, таких как:
mamadu.ru, slando.ru, realty.ru, nazabore.ru и прочих подобных ресурсах.
И на скольких досках вы сможете разместить объявление?
Объявление будет с тематикой о продаже недвижимости в Москве и Подмосковье, я не думаю что будет целесообразным спамить на форумах и других сайтах, если ошибаюсь, готов выслушать ваши аргументы.
Заявки фрилансеров
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