Рассылка объявлений на электронные доски

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок191 просмотр

Напишите пожалуйста сколько будет стоить отправка объявления на электронные доски объявлений, таких как:

mamadu.ru, slando.ru, realty.ru, nazabore.ru и прочих подобных ресурсах.

И на скольких досках вы сможете разместить объявление?

Объявление будет с тематикой о продаже недвижимости в Москве и Подмосковье, я не думаю что будет целесообразным спамить на форумах и других сайтах, если ошибаюсь, готов выслушать ваши аргументы.

15 лет назад
wismell
Сергей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров