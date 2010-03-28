Рассылка объявлений на электронные доски

Напишите пожалуйста сколько будет стоить отправка объявления на электронные доски объявлений, таких как:

mamadu.ru, slando.ru, realty.ru, nazabore.ru и прочих подобных ресурсах.

И на скольких досках вы сможете разместить объявление?

Объявление будет с тематикой о продаже недвижимости в Москве и Подмосковье, я не думаю что будет целесообразным спамить на форумах и других сайтах, если ошибаюсь, готов выслушать ваши аргументы.