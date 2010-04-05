Заполнить интернет-магазин контентом

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Завершен17 заявок360 просмотров

Есть интернет-магазин. Мы сделали редизайн и перенесли его на новую цмс. Со старого магазина нужно один-в-один перенести контент в новый магазин. минимальное знание html Очень приветсвуется - так как на некоторых страницах присутствует видео с youtube, которое через визуальный редактор просто так не скопируешь - нужно будет копировать именно html-код, с помощью которого видео вставляется.

HTML
15 лет назад
Studio-PK
Михаил 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Yuda
41 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов
15 лет назад
$17
1 день
Очень хороший исполнитель. Пунктуальный, все что требовалось оперативно выполнил и именно так, как я хотел. Буду обращаться по мере поступления задач.
Было очень приятно работать с заказчиком. Всегда на связи, точная постановка задачи. По завершению увеличил оплату в 2 раза.

Заявки фрилансеров

Yuda
41 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов
15 лет назад

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