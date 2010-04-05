Заполнить интернет-магазин контентом

Есть интернет-магазин. Мы сделали редизайн и перенесли его на новую цмс. Со старого магазина нужно один-в-один перенести контент в новый магазин. минимальное знание html Очень приветсвуется - так как на некоторых страницах присутствует видео с youtube, которое через визуальный редактор просто так не скопируешь - нужно будет копировать именно html-код, с помощью которого видео вставляется.