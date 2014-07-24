Удаление вируса с сайта

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Завершен3 заявки149 просмотров

Здравствуйте, необходимо найти и удалить вирус из контента сайта.

Был взломан сайт, после восстановления сайта из резервной копии, некоторые страницы сайта сильно тормозят при открытии. Судя по всему, вирус остался или в контенте сайта или в БД. Необходимо найти и удалить вирус.

14 лет назад
badtaste
Евгений 
43 года
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Strutinskiy
Виталий 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена согласно, поставленной задачи.
Приятно было работать. Человек очень спокойно реагировал в те моменты, когда я немного тупил (не замечал ошибку, на которую он указывал), что реально встречается не часто. Очень рекомендую как ответственного и знающего что ему нужно заказчика.

Заявки фрилансеров

Strutinskiy
Виталий 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад