Добрый день, есть сайт "th egoo dlife .ru" (без пробелов). Он на движке WordPress и на хостинге, рекомендованном со стороны WordPress - Bluehost.com. Почему-то сайт сильно тормозит при работе. Включено несколько стандартных плагинов, в ...
Удаление вируса с сайта
Здравствуйте, необходимо найти и удалить вирус из контента сайта.
Был взломан сайт, после восстановления сайта из резервной копии, некоторые страницы сайта сильно тормозят при открытии. Судя по всему, вирус остался или в контенте сайта или в БД. Необходимо найти и удалить вирус.
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