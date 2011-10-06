Юзабилити сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт3 заявки126 просмотров

Интересует анализ и вывод решений по юзабилити проекта, а именно нужно проработать:

- Навигация по сайту

- Процесс бронирования отелей

Сайт: http://eastbooking.ua/

Буду рад хорошему специалисту.

14 лет назад
George28
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров