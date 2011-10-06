Юзабилити сайта

Здравствуйте, нужно выполнить полный анализ сайта на соответствие ПС Яндекс сейчас: анализ контента на плотноность ключей, проверить нет ли у страниц дублей и прочее что может тормозить продвижению сайта и не дай бог наложению фильтров. ...