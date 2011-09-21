Добрый вечер. Для теста сайта необходим человек с е-мейлом на гмейле с возрастом не менее 3-лет. Если у вас есть два аккаунта с таким возрастом - еще лучше. Оставляйте аськи, возможно выберу ...
Разработать концепцию и план развития сайта
После ознакомления с сайтом (тематика - бизнес) необходимо:
1. Выполнить аудит сайта, сделать предложения по его внутренней оптимизации.
2. Разработать общую концепцию развития сайта - Ваше видение, что в нем необходимо изменить, какими разделами дополнить, какие мероприятия следует выполнить и т.п.
3. В случае одобрения концепции разработать детальный (по пунктам) план ее реализации.
В том числе указать примерные сроки реализации, примерную среднерыночную стоимость работ, исполнителей каких спциальностей следует привлечь, составить для них конкрентые техзадания, и т.д.
Оплата работы поэтапная, стоимость обсуждается.
От вас - портфолио, опыт выполнения аналогичной работы.
P.S. Интересует только обстоятельный подход, для которого необходимо подробное изучение как самого сайта, так и его внешнего конкурирующего окружения. Поэтому предложения, поступающие через час после сообщения адреса сайта рассматриваться не будут как несерьезные.
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