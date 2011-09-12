Необходимо протестировать проект

Задача:

Протестировать функционал.

На данный момент сайт находится на самописном движке, его перенесли на Друпал и реализовали нестандартные новые функции.

Есть тестовая версия сайта ее вышлю по запросу.

Требования

Необходимо протестировать работу отдельных модулей проекта.

Список модулей мы передадим при переписке.

Срочность очень высокая необходимо приступить сегодня 26.09 и тестить сайт до 28.09.

На протяжении этих дней мы будем тесно сотрудничать.

Безопасная сделка.