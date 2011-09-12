Необходимо протестировать проект

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт3 заявки168 просмотров

Задача:

Протестировать функционал.

На данный момент сайт находится на самописном движке, его перенесли на Друпал и реализовали нестандартные новые функции.

Есть тестовая версия сайта ее вышлю по запросу.

Требования

Необходимо протестировать работу отдельных модулей проекта.

Список модулей мы передадим при переписке.

Срочность очень высокая необходимо приступить сегодня 26.09 и тестить сайт до 28.09.

На протяжении этих дней мы будем тесно сотрудничать.

Безопасная сделка.

Drupal
14 лет назад
loyal
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

lyoxa
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
61 отзыв(-3)
14 лет назад
$150
2 дня
Никому не рекомендую связываться с этим типом. Ленивый и пропадающий программист с низкими скиллами. Все бы деньги получил, если бы сдал нормально работу
Работу выполнил 27.09.2011. Денег не получил. Заказчик прячется по норкам и не выходит на связь. Никому не советую работать с этим заказчиком.

Заявки фрилансеров

lyoxa
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
61 отзыв(-3)
14 лет назад