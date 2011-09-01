Добрый день! В рамках работы по подготовке к запуску интернет-магазина требуется провести общее тестирование работоспособности сайта. Основная задача: 1. Поиск багов и и описание условий их возникновения 2. Работоспособность сайта ...
Подправить сайт + оптимизация
Есть интернет магазин которым занимался лентяй. Уволили. Нужно выявить ошибки сайта. Методы исправления. Этапы оптимизации. Продвижение в топ (только белыми). Стоимость по этапам.
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