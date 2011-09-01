Подправить сайт + оптимизация

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Закрыт11 заявок146 просмотров

Есть интернет магазин которым занимался лентяй. Уволили. Нужно выявить ошибки сайта. Методы исправления. Этапы оптимизации. Продвижение в топ (только белыми). Стоимость по этапам.

tonertorg.ru

14 лет назад
tihonov-anva
Андрей 
51 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров