Когда меняются картинки в слайдере прокрутка скачет в самую верхнюю позицию. Нужно справить слайдер так чтобы он не влиял на прокрутку.
Тестирование на уязвимость
Требуется полностью проверить скрипт IPB 2.0.3 на уязвимости.
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