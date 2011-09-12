Когда меняются картинки в слайдере прокрутка скачет в самую верхнюю позицию. Нужно справить слайдер так чтобы он не влиял на прокрутку.
Напал снова вирус
На 2ух сайтах перестала отображатся снова капча, нужно исправить.ася 3234о3
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