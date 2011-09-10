Исправить баг слайдера

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт5 заявок189 просмотров

Когда меняются картинки в слайдере прокрутка скачет в самую верхнюю позицию. Нужно справить слайдер так чтобы он не влиял на прокрутку.

14 лет назад
apexis
Артем 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров