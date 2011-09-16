Тест сайта

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Закрыт4 заявки161 просмотр

Добрый вечер.

Для теста сайта необходим человек с е-мейлом на гмейле с возрастом не менее 3-лет. Если у вас есть два аккаунта с таким возрастом - еще лучше. Оставляйте аськи, возможно выберу сразу нескольких человек.

С уважением, Сергей.

14 лет назад
palesterow
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров