Тест сайта

Добрый вечер.

Для теста сайта необходим человек с е-мейлом на гмейле с возрастом не менее 3-лет. Если у вас есть два аккаунта с таким возрастом - еще лучше. Оставляйте аськи, возможно выберу сразу нескольких человек.

С уважением, Сергей.