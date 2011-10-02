Нужно протестировать работу интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт4 заявки183 просмотра

Нужно протестировать работу интернет магазина, работа корзины покупка, сверить соответствие верстки и макета. Связь по скайпу! мой скайп brndcrte

14 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров