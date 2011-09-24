Юзабилити анализ сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт4 заявки231 просмотр

Требуется юзабилити анализ сайта с отчётом + рекомендации. Обязательно наличие опыта и портфолио.

14 лет назад
An-na
Анна 
44 года
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров