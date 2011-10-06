Оптимизация Joomla сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен1 заявка199 просмотров

В структуру сайта Бодихолл.рф вписан сторонний код. Все браузеры выдают вирус на сайте.

Joomla
14 лет назад
Setholl
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

superhero
Кларк 
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
21 отзыв(-2)
14 лет назад
$20
1 день
Очень быстрая и четкая работа.Со знанием дела.После выполнения проекта были даны все рекомендации по дальнейшей схеме работы с проектом и настройках безопасности.
Было приятно работать! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

superhero
Кларк 
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
21 отзыв(-2)
14 лет назад