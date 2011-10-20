Удалить чужой код на сайте - Joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен5 заявок219 просмотров

Антивирус ESET говорит, что на сайте http://trudovepravo.com.ua/ поселился вирус.

Яндекс, Гугл, Симантек так не считают.

Необходимо почистить сайт.

Joomla
14 лет назад
UWEL
44 года
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

superhero
Кларк 
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
21 отзыв(-2)
14 лет назад
$15
1 день
Исполнитель проявил должную внимательность и педантичность. Работа выполнена на 100% Спасибо! Рекомендуем!
Спасибо за быструю оплату! Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

superhero
Кларк 
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
21 отзыв(-2)
14 лет назад