Разместить интернет-магазин на платном хостинге

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт8 заявок184 просмотра

Разместить интернет-магазин на платном хостинге, протестировать его работу. Магазин на Virtuemart, сайт на Joomla.

Joomla
14 лет назад
elina25
Ирина 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

AlexVk
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

AlexVk
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад