Здравствуйте, нужно выполнить полный анализ сайта на соответствие ПС Яндекс сейчас: анализ контента на плотноность ключей, проверить нет ли у страниц дублей и прочее что может тормозить продвижению сайта и не дай бог наложению фильтров. ...
Вылечить зараженный сайт
адрес zolotoysvet.ru
Яндекс ругается: «Этот сайт может угрожать безопасности вашего компьютера».
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