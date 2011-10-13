Вылечить зараженный сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен5 заявок177 просмотров

адрес zolotoysvet.ru

Яндекс ругается: «Этот сайт может угрожать безопасности вашего компьютера».

14 лет назад
PrioG
39 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

spiritkmua
Александр 
44 года
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
14 лет назад
$20
1 день
Быстро вылечил сайт и провел профилактические действия со знанием дела. Чувствуется рука мастера. Кроме того - вежлив и терпелив. Респект.
Никита отличный заказчик. Всегда на связи, оперативно и четко дает ответы на вопросы связанные с проектом. Спасибо, надеюсь на сотрудничество.

Заявки фрилансеров

spiritkmua
Александр 
44 года
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
14 лет назад