Нужно протестировать работу интернет магазина, работа корзины покупка, сверить соответствие верстки и макета. Связь по скайпу! мой скайп brndcrte
Тестирование интернет-магазина phpshop
Требуется протестировать работу интернет-магазина и составить техническое задание на исправление ошибок:
- проверить работу сайта в IE, Opera, Firfox (отображение, работоспособность внешней части сайта и административной)
- протестировать и дать рекомендации по клиентской части сайта (удобство оформления заказа, ошибки в процессе оформления)
-протестировать административную часть (добавление товара из браузера, ошибки в процессе).
Опыт желателен. Максимальная стоимость - 150$
Сайт - в личку.
Выбранный исполнитель
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