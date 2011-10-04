Тестирование интернет-магазина phpshop

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт4 заявки166 просмотров

Требуется протестировать работу интернет-магазина и составить техническое задание на исправление ошибок:

- проверить работу сайта в IE, Opera, Firfox (отображение, работоспособность внешней части сайта и административной)

- протестировать и дать рекомендации по клиентской части сайта (удобство оформления заказа, ошибки в процессе оформления)

-протестировать административную часть (добавление товара из браузера, ошибки в процессе).

Опыт желателен. Максимальная стоимость - 150$

Сайт - в личку.

14 лет назад
Anak0nda
Татьяна 
43 года
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

NR2006
41 год
19 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$150
5 дней

Заявки фрилансеров

NR2006
41 год
19 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад