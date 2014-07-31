Ищем опытного верстальщика

Ищем на долгосрочное сотрудничество опытного верстальщика.

Интернет магазин разработан на платформе 1С Битрикс. Есть постоянные задачи по улучшению сайта и новым страницам. Специалиста готовы взять на фриланс. Рассматриваем как специалистов из Москвы, так и из других регионов, но при условии нахождения на связи в скайп в рабочее время. В постоянной команде есть технический директор, дизайнер, программисты.

Опыт в разработке дизайна так же приветствуются.

Условия оплаты обсуждаются.