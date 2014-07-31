Удалить внешние ссылки на сайт

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Завершен3 заявки160 просмотров

На сайте появились внешние ссылки на странные сайты. Нужно удалить эти ссылки и почистить шаблоны, что бы удалить причину этих ссылок, что бы они не появлялись.

11 лет назад
vais86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
Был
час назад
11 лет назад
$12
1 день
Отличная, оперативная работа. Все рассказал с подробными инструкциями. Отличный специалист! Всем рекомендую!
Прекрасный заказчик. Всем рекомендую. Все ясно и четко.

Заявки фрилансеров

tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
Был
час назад
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