Внести корректировки на лендинг

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки182 просмотра

Подробное (очень) ТЗ здесь: http://bit.ly/XfnfJt

Отвечайте, если знаете как это сделать быстро и готовы сразу приступить к работе.

Посмотрите пожалуйста ТЗ, сайт и как реализованы скрипты, чтобы не возникало вопросов уже в процессе. Связь по скайпу (это важно!)

Срок - до утра.

Если все сделаете быстро и без косяков - с меня отличный отзыв!

11 лет назад
leadguru
39 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

dmitry2
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Дмитрий ответственно подошел к проекту, задал пару уточняющих вопросов и сразу же приступил к выполнению. Уложился в срок и сделал даже больше, чем по ТЗ (всплыли 2 важных добавления после принятия работы). Был всегда на связи, что очень важно для меня как заказчика. Продолжим сотрудничество на более объемных проектах.
Четкое тз. Легко в общении, обсуждении, всегда на связи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

dmitry2
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад