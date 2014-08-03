Внести корректировки на лендинг

Дмитрий ответственно подошел к проекту, задал пару уточняющих вопросов и сразу же приступил к выполнению. Уложился в срок и сделал даже больше, чем по ТЗ (всплыли 2 важных добавления после принятия работы). Был всегда на связи, что очень важно для меня как заказчика. Продолжим сотрудничество на более объемных проектах.