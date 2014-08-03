Верстка: 4 страницы + 2 модальных окна Требования: - плавающая ширина макета - резиновая; - кроссброузерная (поддержка основных современных броузеров, в т.ч. netscape для IOS); - поддержка ...
Внести корректировки на лендинг
Подробное (очень) ТЗ здесь: http://bit.ly/XfnfJt
Отвечайте, если знаете как это сделать быстро и готовы сразу приступить к работе.
Посмотрите пожалуйста ТЗ, сайт и как реализованы скрипты, чтобы не возникало вопросов уже в процессе. Связь по скайпу (это важно!)
Срок - до утра.
Если все сделаете быстро и без косяков - с меня отличный отзыв!
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