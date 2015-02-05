Верстка HTML templates

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок262 просмотра

Верстка: 4 страницы + 2 модальных окна

Требования:

- плавающая ширина макета - резиновая;

- кроссброузерная (поддержка основных современных броузеров, в т.ч. netscape для IOS);

- поддержка IE от 6й версии и выше;

- поддержка мобильных устройств;

- валидность кода на соответствие стандартам Консорциума W3C;

- сжатие css и java-script файлов для ускорения загрузки страницы;

- адаптивная вёрстка.

Предпросмотр:

https://www.dropbox.com/sh/66wb58tw7yasmpf/AADCNXjmP0iqodK-9ZXTSt8Ea#lh:null-admin_page.png

Подробное ТЗ и PSD исходники выбранному исполнителю. Указывайте при заявке сроки и стоимость )

CSSHTMLiOSJava
11 лет назад
iVengo24
45 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

yura123
Юрий 
27 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
5 отзывов(-1)
11 лет назад
$120
1 день
Проект выполнен рекордно быстро

Заявки фрилансеров

yura123
Юрий 
27 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
5 отзывов(-1)
11 лет назад