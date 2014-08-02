Верстка лендинга

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок219 просмотров

Нужно сверстать вот этот проект:

http://mobil-him.od.ua/landing/arenda/index.jpg -

http://mobil-him.od.ua/landing/arenda/1.jpg - слайды

http://mobil-him.od.ua/landing/arenda/6.jpg (меняйте последовательно номер)

На первом экране — слайдер 7 слайдов

+ нужно написать JS скрипт по расчету стоимости заказов

На входе psd + подробное ТЗ

На выходе html + css + js

Сроки по проекту - 3 дня

От Вас сумма и сроки, предпочтение кандидатам с отзывами не мене 10

CSSHTMLJavaScript
11 лет назад
leadgena
Гена Лид 
52 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Zhitlov
Максим 
32 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$100
3 дня
Отработали с Максимом прекрасно. Сделал все в точности по моему ТЗ. Все правки по ходу делались на лету. Отличный верстальщик. Рекомендую к сотрудничеству!
Хороший заказчик, отличное сотрудничество. Знает, что ему нужно от проекта. С оплатой все отлично, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Zhitlov
Максим 
32 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад